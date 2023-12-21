موقع واللا الصهيوني: 7 أكتوبر القادم سيكون من قلقلية  ‫وطولكرم ومخاوف من أنفاق قريبة من مستوطنات منطقة “شارون”  – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2023 - 09:38

موقع واللا الصهيوني: 7 أكتوبر القادم سيكون من قلقلية  ‫وطولكرم ومخاوف من أنفاق قريبة من مستوطنات منطقة “شارون” 

منذ 15 mins 21 December، 2023
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