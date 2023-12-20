خاص | الحرب الصهيونية على التراث الفلسطيني

في ظل الصراع على الهوية التراثية الفلسطينية وبعد تعمد الكيان الصهيوني ضرب مراكز التراث الفلسطيني في غزة خلال الحرب الدائرة والعدوان السافر الحالي على القطاع وأهله، علاوة على محاولة الكيان المؤقت منذ تأسيسه سرقة التراث الفلسطيني، تبرز مراكز للتراث الشعبي الفلسطيني أينما حل الفلسطينيون لاجؤون.

واحد من هذه المراكز زارها موقع قناة المنار في دمشق، موثّقاً الحرفية العالية في الحفاظ على الموروث الازلي، إضافة لكون المركز واحد من ميادين الصراع الوجودي بين شعب اصيل متجذر منذ عهد الكنعانيين، وكيان مجرم مستحدث يحاول سرقة كل شيء ونسبِه له.

المصدر: موقع المنار