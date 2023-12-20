جيش الاحتلال استهدف بالغارات والقصف المدفعي أطراف عيتا الشعب وكفركلا والناقورة ويارون جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2023 - 12:56

جيش الاحتلال استهدف بالغارات والقصف المدفعي أطراف عيتا الشعب وكفركلا والناقورة ويارون جنوب لبنان

منذ 34 mins 20 December، 2023
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