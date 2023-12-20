طائرات الاحتلال الصهيوني تشن سلسلة غارات عنيفة على خانيونس  ‫ورفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2023 - 06:48

طائرات الاحتلال الصهيوني تشن سلسلة غارات عنيفة على خانيونس  ‫ورفح جنوب قطاع غزة

منذ 35 mins 20 December، 2023
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