‫جيش العدو يعترف بإصابة اثنين من جنوده نتيجة إطلاق صاروخ من  ‫لبنان نحو المالكية  – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2023 - 00:42

‫جيش العدو يعترف بإصابة اثنين من جنوده نتيجة إطلاق صاروخ من  ‫لبنان نحو المالكية 

منذ 22 mins 20 December، 2023
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