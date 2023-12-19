ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع العدو الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان

أصدرت المقاومة الإسلامية اليوم الإثنين بتاريخ 2023/12/18 ثلاثة (3) بيانات عسكرية تضمّنت ثلاث (3) عمليات استهدفت قواعد ومواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي في القطاعَين الشرقي والغربي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

القطاع الشرقي:

1- الساعة 20:00 إطلاق صلية صواريخ على قرية الخالصة المحتلة (المُسمَّاة مستعمرة كريات شمونة) كردٍّ على استهداف العدو الإسرائيلي لمراسم التشييع في بلدة عيتا الشعب مع التأكيد بأن أيّ مسٍّ بالمدنيّين سيُقابَل بالمثل.

القطاع الغربي:

1- الساعة 9:00 استهداف تجمّع لجنود وآليات العدو الإسرائيلي في محيط موقع الحمرا بالأسلحة المناسبة.

2- الساعة 14:30 استهداف منصّتَين للقبّة الحديدية في شمال مستعمرة كابري بسلاح المدفعية وتحقيق إصابات دقيقة.

المصدر: موقع المنار