إعلام العدو: تفعيل الدفاعات الجوية في الجليل الأعلى بعد رصد جسم مشبوه تسلل من لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2023 - 13:16

إعلام العدو: تفعيل الدفاعات الجوية في الجليل الأعلى بعد رصد جسم مشبوه تسلل من لبنان

منذ 1 ساعة 18 December، 2023
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