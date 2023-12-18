مقاومون يطلقون النار باتجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2023 - 03:58

مقاومون يطلقون النار باتجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس

منذ 2 ساعة 18 December، 2023
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