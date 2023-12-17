مجاهدو سرايا القدس خاضوا فجراً اشتباكات مع قوة صهيونية راجلة قوامها 7 جنود موقعة اياهم بين قتيل وجريح في محور حي الشجاعية – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
December 17 2023 - 13:54
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
17 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
المقاومة الإسلامية تواصل استهداف مواقع العدو الصهيوني دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة
المقاومة الاسلامية ترصد 4 جنود صهاينة أثناء دخولهم الى نقطة تموضع بسعسع وتستهدفها بالاسلحة المناسبة محققة اصابات مؤكدة
فصائل المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي لقوات العدو الصهيوني المتوغلة شمال وشرق قطاع غزة
جيش الإحتلال يعلن مقتل إثنين من جنوده خلال معارك مع المقاومين الفلسطينيين في قطاع غزة
الهلال الأحمر الفلسطيني: خمس شهداء ارتقوا خلال اقتحام الاحتلال لمخيم طولكرم
المقاومة الاسلامية تستهدف قوة عسكرية للعدو في موقع حانيتا وحرش عداثر ودشمة بموقع بركة ريشة بداخلها جنود العدو
مجاهدو المقاومة الاسلامية يستهدفون دشمة في موقع بركة ريشة بداخلها جنود العدو بالاسلحة المناسبة ويوقعون اصابات مؤكدة
اعلام العدو: اضرار في مبنى في مستوطنة "سعسع" بالجليل الاعلى بعد اصابته بصاروخ موجه من لبنان
قوات الاحتلال ترتكب مجازر جديدة في جباليا وخان يونس وبيت لاهيا في اليوم الـ72 للعدوان الصهيوني على قطاع غزة
سرايا القدس: قصفنا تحشدات العدو العسكرية في محور بيت لاهيا بوابل من قذائف الهاون عيار60
مكتب الإعلام الحكومي في غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء الصحافيين في القطاع إلى 92 منذ بدء الحرب
الاتحاد الدولي للصحافيين: ما يحدث في غزة لم يحدث في أي مكان آخر في العالم
استمرار انقطاع خدمات الاتصالات والانترنت عن كامل قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي
اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم نور شمس في طولكرم وإرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة
مصادر فلسطينية: 3 شهداء برصاص قوات الاحتلال الصهيوني اليوم في الضفة الغربية المحتلة
إعلام العدو: الجيش اليمني يحول البحر الأحمر إلى ساحة تهديد استراتيجي
مجاهدو سرايا القدس خاضوا فجراً اشتباكات مع قوة صهيونية راجلة قوامها 7 جنود موقعة اياهم بين قتيل وجريح في محور حي الشجاعية
منذ 10 mins
17 December، 2023
عاجل
حي الشجاعية
سرايا القدس
طوفان الأقصى
غزة
التعليقات
ذات صلة
كتائب القسام تقصف كيبوتس “نيريم” بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114 ملم
كتائب القسام تستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل
إعلام العدو: إصابة مستوطن بجروح خطيرة في عسقلان جراء انفجار جسم متفجر من مخلفات الصواريخ التي أطلقت من غزة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}