مجاهدو سرايا القدس خاضوا فجراً اشتباكات مع قوة صهيونية راجلة قوامها 7 جنود موقعة اياهم بين قتيل وجريح في محور حي الشجاعية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 17 2023 - 13:54

مجاهدو سرايا القدس خاضوا فجراً اشتباكات مع قوة صهيونية راجلة قوامها 7 جنود موقعة اياهم بين قتيل وجريح في محور حي الشجاعية

منذ 10 mins 17 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة