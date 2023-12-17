قوات الاحتلال تسلم الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى قرارًا باستدعائه للتحقيق اليوم الأحد – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2023 - 02:04

قوات الاحتلال تسلم الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى قرارًا باستدعائه للتحقيق اليوم الأحد

منذ 36 mins 17 December، 2023
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