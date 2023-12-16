كتائب القسام : تمكنا من تفجير عبوتين “رعديتين” مضادتين للأفراد شرق خانيونس في قوة صهيونية راجلة مكونة من 7 جنود صهاينة وإيقاعهم بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2023 - 16:52

كتائب القسام : تمكنا من تفجير عبوتين “رعديتين” مضادتين للأفراد شرق خانيونس في قوة صهيونية راجلة مكونة من 7 جنود صهاينة وإيقاعهم بين قتيل وجريح

منذ 46 mins 16 December، 2023
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