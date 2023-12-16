بالفيديو | كتائب القسام توثّق عملية مشتركة لها مع سرايا القدس استهدفت تجمعا لجنود الاحتلال شرق خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2023 - 04:08

بالفيديو | كتائب القسام توثّق عملية مشتركة لها مع سرايا القدس استهدفت تجمعا لجنود الاحتلال شرق خانيونس

منذ 2 ساعة 16 December، 2023
كتائب القسام
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

نشرت كتائب القسام فيديو يوثّق عملية مشتركة لها مع سرايا القدس، يظهر فيه مشاهد استهداف تجمّع لجنود الاحتلال شرق خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وتحقيق إصابات مباشرة في صفوفهم.

هذا وكانت  كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد اعلنت في وقت سابق من هذا اليوم  قصف القدس المحتلة برشقةٍ صاروخية، ردّاً على المجازر الإسرائيلية بحقّ المدنيين في قطاع غزّة.

كما وكانت قد وأكّدت القسّام استهداف غرفة القيادة الميدانية للاحتلال في منطقة جحر الديك، وسط قطاع غزّة، عبر استخدام صواريخ “رجوم” قصيرة المدى وقذائف “الهاون”.

المصدر: وكالات

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