الحكومة اليمنية: التهديد بتحالف دولي لحماية تجارة الكيان الصهيوني هو دليل جهل بصنعاء

أكد نائب وزير الخارجية في الحكومة اليمنية حسين العزي الخميس أن “تهديدات الولايات المتحدة الأمريكية بتشكيل تحالف لحماية تجارة الكيان الصهيوني هو دليل على جهل أمريكا بصنعاء”.

وقال العزي “تهديد أمريكا بتشكيل تحالف لحماية تجارة الكيان الصهيوني هو لاشك عمل غير ضروري وتهديد مباشر للملاحة وأكثر من ذلك هو دليل على جهل أمريكا الكبير بقيم صنعاء بعد ثورة الـ21 من سبتمبر”، وأوضح أن “أمريكا إذا أرادت إثبات ذلك فإن عليها تشكل تحالفها المزعوم والاستعانة بمن تشاء ثم تجرّب تمرير سفينة واحدة خارج إرادة صنعاء”، وأكد أن “على الأمريكي البحث عن أي سبب آخر غير الملاحة لأن صنعاء صمام الأمان الأول وبدونها تصبح الملاحة صفر”.

وخاطب العزي الأمريكيين بالقول “كفوا عن استفزازنا وافتحوا معبر رفح، هذا أسهل، فأطفال غزة يموتون عطشا ومن حقهم أن يشربوا أيها المجرمون”.

المصدر: موقع انصار الله