إعلام العدو:عقب دوي صفارات الإنذار في الجليل الأعلى تم رصد جسم مشبوه يحلّق في السماء – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2023 - 07:34

إعلام العدو:عقب دوي صفارات الإنذار في الجليل الأعلى تم رصد جسم مشبوه يحلّق في السماء

منذ 21 mins 15 October، 2023
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