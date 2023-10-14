بالفيديو والصور | المقاومة الإسلامية تستهدف عدداً من مواقع العدو الصهيوني في مزارع شبعا

وزع الإعلام الحربي مشاهد لحظة استهداف المقاومة الإسلامية اليوم السبت عدداً من مواقع العدو الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

وأعلنت المقاومة عصر اليوم، أن مجاهديها هاجموا اليوم مركزاً ‏للمراقبة والرصد تابعاً لقوات الإحتلال في بركة النقار في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة وتم إصابة المركز وتدمير جزء كبير من تجهيزاته الفنية والتقنية.‏

وفي بيان آخر، أعلنت المقاومة أن مجموعات ‏منها هاجمت المواقع الصهيونية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏وهي: الرادار، رويسات العلم، السماقة، زبدين ورمثا، بالصواريخ المُوجّهة وقذائف ‏الهاون وأصابتها إصابات دقيقة ومباشرة.

المصدر: الاعلام الحربي