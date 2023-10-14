‫مراسل المنار: جيش العدو الاسرائيلي يقصف مناطق حرجية في ‫مزرعة شانوح وبسطرة في الاراضي اللبنانية المحتلة  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2023 - 16:18

‫مراسل المنار: جيش العدو الاسرائيلي يقصف مناطق حرجية في ‫مزرعة شانوح وبسطرة في الاراضي اللبنانية المحتلة 

منذ 26 mins 14 October، 2023
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