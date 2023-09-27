مراسل المنار: الجيش اللبناني يجبر قوات العدو على إزالة خرقين للأراضي اللبنانية من مزرعة بسطرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2023 - 12:20

مراسل المنار: الجيش اللبناني يجبر قوات العدو على إزالة خرقين للأراضي اللبنانية من مزرعة بسطرة

منذ 57 mins 27 September، 2023
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