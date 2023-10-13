مراسل المنار: هدوء حذر حاليا على الحدود في بلدة العديسة مع فلسطين المحتلة وسط تحليق لطائرات التجسس – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 20:26

مراسل المنار: هدوء حذر حاليا على الحدود في بلدة العديسة مع فلسطين المحتلة وسط تحليق لطائرات التجسس

منذ 36 mins 13 October، 2023
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