اعلام العدو: إصابة 3 مستوطنين في مجلس مستوطنات سدوت نيغف بغلاف غزة إثر سقوط صاروخ أطلق من غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 20:26

اعلام العدو: إصابة 3 مستوطنين في مجلس مستوطنات سدوت نيغف بغلاف غزة إثر سقوط صاروخ أطلق من غزة

منذ 47 mins 13 October، 2023
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