وزارة الصحة في غزة: إخلاء مستشفى الدرة للاطفال بعد استهدافه بقنابل الفوسفور الابيض – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 20:26

وزارة الصحة في غزة: إخلاء مستشفى الدرة للاطفال بعد استهدافه بقنابل الفوسفور الابيض

منذ 49 mins 13 October، 2023
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