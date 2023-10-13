عبد السلام: “إسرائيل” عاجزة.. وأمريكا شريكة بارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني

أكد الناطق الرسمي باسم أنصار الله في اليمن محمد عبد السلام الجمعة أن ما قامت به المقاومة الاسلامية في فلسطين هو دفاع عن النفس وأن أمريكا لن تستطيع تشويه صورة المقاومة الإسلامية.

وقال عبدالسلام إن ” إسرائيل كيان عاجز عن خوض معارك اشتباك والتحام فتعمد إلى الدموية لتغطية ذلك العجز البنيوي ما يجعلها دوما في حاجة للدعم الأمريكي”، ولفت إلى أن “الدعم الأمريكي شراكة كاملة في ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني”، وأضاف “مردود على أمريكا ما تصف به الآخرين بالداعشية التي هي نسخة عدوانية مصنعة أمريكيا باعتراف الرئيس الأمريكي السابق ترمب ومحدًثة عن حالة عدوانية سابقة لها تسمى إسرائيل”.

وأكد عبدالسلام أن “ما قامت به حركات المقاومة يوم السبت دفاع عن النفس بشن هجوم على مواقع عسكرية صهيونية تحتل الأرض”، واوضح أن “استخدام القوة لتحرير الأرض حق مكفول في كل الشرائع”، وأضاف “الإبادة الجماعية وقتل الأطفال والنساء والأبرياء وتدمير المنازل والأحياء السكنية فهي أعمال أمريكية إسرائيلية داعشية ولن تستطيع أمريكا أن تضلل العالم بتشويه صورة حركات المقاومة الناصعة بأعمالها القتالية الملتزمة فيها بأخلاق المقاتل المسلم والمناضل الشريف الساعي نحو الحرية والكرامة”.

وأشار عبدالسلام الى أن “التهجير لن يكون هذه المرة إلا من نصيب من جاؤوا من أصقاع الأرض ومن جنسيات متعددة وعليهم أن يعودوا من حيث جاؤوا، أما أبناء غزة فهم في أرضهم ويقاتلون لاسترداد كامل أرض فلسطين المحتلة”.

المصدر: موقع انصار الله