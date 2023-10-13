‫المقاومة الاسلامية: رداً على الاعتداءات ‫الاسرائيلية على محيط عدد من البلدات اللبنانية الجنوبية، استهداف مواقع العباد، مسكفعام، رامية، جل ‫العلم بالاسلحة المباشرة والمناسبة وتحقيق اصابات دقيقة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 13 2023 - 18:56

‫المقاومة الاسلامية: رداً على الاعتداءات ‫الاسرائيلية على محيط عدد من البلدات اللبنانية الجنوبية، استهداف مواقع العباد، مسكفعام، رامية، جل ‫العلم بالاسلحة المباشرة والمناسبة وتحقيق اصابات دقيقة

منذ 12 mins 13 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة