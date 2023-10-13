مراسل المنار: استشهاد صحفي وجرح ثلاثة آخرين بعد استهداف العدو الصهيوني للصحفيين في علما الشعب جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 18:54

مراسل المنار: استشهاد صحفي وجرح ثلاثة آخرين بعد استهداف العدو الصهيوني للصحفيين في علما الشعب جنوب لبنان

منذ 21 mins 13 October، 2023
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