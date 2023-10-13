‫وزارة الصحة في غزة: أكثر من 40 شهيدا و150 اصابة جراء ‫استهداف الاحتلال للنازحين في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 18:56

‫وزارة الصحة في غزة: أكثر من 40 شهيدا و150 اصابة جراء ‫استهداف الاحتلال للنازحين في قطاع غزة

منذ 28 mins 13 October، 2023
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