‫وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء الى 1799 شهيداً ‫و6388 جريحا جراء العدوان الصهيوني منذ يوم السبت – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 17:22

‫وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء الى 1799 شهيداً ‫و6388 جريحا جراء العدوان الصهيوني منذ يوم السبت

منذ 1 ساعة 13 October، 2023
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