‫مراسل المنار: تسلل مقاومين إلى مستوطنة شاكيد جنوب غرب جنين   – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 13 2023 - 15:52

‫مراسل المنار: تسلل مقاومين إلى مستوطنة شاكيد جنوب غرب جنين  

منذ 24 mins 13 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة