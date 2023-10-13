إعلام العدو عن عضو الكنيست عن حزب الليكود داني دانون: ثقة  ‫الإسرائيليين بالقيادة لن تعود إلى ما كانت عليه سابقا أبدا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 13 2023 - 09:44

إعلام العدو عن عضو الكنيست عن حزب الليكود داني دانون: ثقة  ‫الإسرائيليين بالقيادة لن تعود إلى ما كانت عليه سابقا أبدا

منذ 29 mins 13 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة