‫انسحاب قوات العدو من بلدة بيت امر بعد فشله في اعتقال  ‫المحاصرين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 09:38

‫انسحاب قوات العدو من بلدة بيت امر بعد فشله في اعتقال  ‫المحاصرين

منذ 27 mins 13 October، 2023
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