جيش العدو: مقتل احد كبار ضباط “فرقة الضفة الغربية” الجنرال  ‫ليئون بار خلال المواجهات بمستوطنات غلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 08:10

جيش العدو: مقتل احد كبار ضباط “فرقة الضفة الغربية” الجنرال  ‫ليئون بار خلال المواجهات بمستوطنات غلاف غزة

منذ 6 mins 13 October، 2023
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