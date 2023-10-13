الاحتلال الاسرائيلي يواصل شنّ غاراته على مخيم البريج جنوب غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 08:14

الاحتلال الاسرائيلي يواصل شنّ غاراته على مخيم البريج جنوب غزة

منذ 58 mins 13 October، 2023
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