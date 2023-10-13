‫الامم المتحدة تناشد بقوة الغاء اي امر لترحيل سكان شمال قطاع  ‫غزة لتجنب عواقب انسانية مدمرة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 08:14

‫الامم المتحدة تناشد بقوة الغاء اي امر لترحيل سكان شمال قطاع  ‫غزة لتجنب عواقب انسانية مدمرة

منذ 1 ساعة 13 October، 2023
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