‫الامم المتحدة : الجيش “الاسرائيلي” طلب انتقال 1.1 مليون شخص  ‫الى جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 08:12

‫الامم المتحدة : الجيش “الاسرائيلي” طلب انتقال 1.1 مليون شخص  ‫الى جنوب قطاع غزة

منذ 1 ساعة 13 October، 2023
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