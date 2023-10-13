إستهداف عمارة سكنية من 12 طابقاً في مخيم البريج يخلّف 17 شهيداً – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 08:14

إستهداف عمارة سكنية من 12 طابقاً في مخيم البريج يخلّف 17 شهيداً

منذ 1 ساعة 13 October، 2023
قصف صهيوني عنيف على غزة
عربي وإقليمي - فلسطين

قصفت طائرات الاحتلال بعد فجر اليوم الجمعة، مبنى في مخيم البريج دون سابق إنذار ضمن قصفها المتواصل على مناطق مختلفة بالقطاع، لترتكب مجزرة جديدة بحق المدنيين في غزة.

وتتكون عمارة أبو مدين – بلوك 9 التي استهدفها الاحتلال من أربعة طوابق تضم 12 شقة سكنية وتأوي ما يقارب 70 شخص، منهم نازحين من المناطق الحدودية.

وأكدت مصادر صحافية أن المجزرة أسفرت حتى الآن عن 17 شهيد والعدد مرشح للازدياد نتيجة عجز الدفاع المدني عن احتواء الحدث، سيما وأن “أحياء يصرخون تحت الركام”

وبالتزامن مع ذلك قصف الاحتلال عمارة عقيل عبدالهادي على مدخل مخيم البريج، علمًا بأنه تم إخلاء المبنى مسبقًا من سكانه.

المصدر: وكالة يونيوز

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