ن عائل10 شهداء على الأقل وعدد من الجرحى بقصف طائرات الاحتلال منزل بمخيم البريج وسط قطاع غزة والبحث جار عن أشخاص تحت الأنقاض – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 02:08

ن عائل10 شهداء على الأقل وعدد من الجرحى بقصف طائرات الاحتلال منزل بمخيم البريج وسط قطاع غزة والبحث جار عن أشخاص تحت الأنقاض

منذ 54 mins 13 October، 2023
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