مواقف لبنانية : لن نتخلى عن مسؤولياتنا تجاه ما يجري في غزة

لليوم السادس على التوالي يستمر العدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة المحاصر مستهدفا المدنيين والاطفال والنساء والمسنين، مواقف لبنانية عديدة صدرت اليوم متضامنة وداعمة لأهالي غزة،حيث اعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي في “حزب الله” الشيخ علي دعموش على ان “الواجب الشرعي والإنساني والأخلاقي والقومي والديني، الذي يقع على عاتق الجميع، وبخاصة على الدول والشعوب والحكومات العربية والاسلامية أمام المأساة الانسانية الجارية في غزة، هو مساندة اهالي غزة وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة على المستويات السياسية والإعلامية والمادية والعسكرية.

واضاف دعموش خلال إحتفال، اقيم في بر الياس برعاية رئيس “جمعية قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان، لمناسبة المولد النبوي الشريف و”أسبوع الوحدة الإسلامية”، والذي تحول إلى مهرجان حاشد للتضامن مع أهالي غزة والمقاومة في فلسطين، في حضور عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب ينال الصلح، وفاعليات سياسية وديبلوماسية ودينية.

واكد الشيخ دعموش أن “السكوت والوقوف موقف المتفرج على ما يجري في غزة، والاستجابة للضغوط والتهديدات الاميركية من قبل الدول والأنظمة العربية وغيرها هو خيانة كبرى وخطيئة لا تغتفر. فلا يجوز أن يبادر الأميركي والغرب لدعم العدو الصهيوني بكل الوسائل لمواصلة إجرامه بحق الشعب الفلسطيني، بينما تقف الشعوب والحكومات العربية والإسلامية موقف المتخاذل والمتفرج على ما يتعرض له هذا الشعب في غزة من إبادة جماعية وتدمير كامل من دون أن تحرك ساكنا، خوفا من الأميركي”.

وقال:”لن نتخلى عن مسؤولياتنا تجاه ما يجري في غزة، وقد أعلنا بكل وضوح أننا لسنا على الحياد، ونحن على تواصل دائم مع الفصائل الفلسطينية ومع محور المقاومة، نتابع وننسق وندرس كل الخطوات التي يجب القيام بها، ولن نتردد في فعل كل ما نستطيعه من أجل نصرة الشعب الفلسطيني”، لافتا الى ان “البوارج الأميركية وحاملات الطائرت التي تدفع بها أميركا إلى المنطقة لن ترعبنا، ولن تخيفنا تهديدات رئيسها الأخرق، وسنقوم بكل شيء يمليه علينا واجبنا الشرعي والأخلاقي والإنساني والقومي انتصارا للشعب الفلسطيني، وكل تهديداتهم لا تعني بالنسبة لنا شيئا”.

وختم معتبرا أن “العمليات التي تقوم بها المقاومة الإسلامية ضد المواقع الإسرائيلية هي بداية التجسيد الفعلي والميداني لهذا الموقف الواضح والحاسم”، ومشددا على أن “العملية التي قامت بها المقاومة بالأمس على أحد المواقع الاسرائيلية في منطقة الضهيرة هي رسالة واضحة بأننا لن نسمح بتغيير قواعد الإشتباك أو كسر المعادلات القائمة، فالقتل بالقتل والدم بالدم، وعلى العدو الخائف والمرعوب والمختبىء خلف الجدران أن يعلم أن أي استهداف لبلدنا لن يمر من دون ثمن وسيواجه حتما بالرد الحاسم والمناسب”.

القطان :أين هو الموقف مما يحصل في غزة؟

اما القطان فحيا فصائل المقاومة في فلسطين المحتلة وقال:”عملية طوفان الأقصى هي بداية نهاية هذا الكيان الموقت، وإن ما قامت به حماس وما تقوم به الفصائل في غزة وفي فلسطين يفرح قلوب المؤمنين على امتداد الأرض، وجعل العالم ينفرز إلى معسكرين، معسكر يريد العزة والكرامة وتحرير فلسطين ومعسكر التواطؤ والخنوع والخضوع للإرادة الأميركية ولهذا العدو الصهيوني”.

وسأل عن “دور الدول العربية والإسلامية في هذه الأيام”، وقال:” أين هو الموقف مما يحصل في غزة؟ وأين المروءة مما ترون من قتل للأطفال وتهديم للبيوت؟، وما ترون من أعداد للشهداء ومن ظلم هؤلاء الطغاة؟، وما ترون من حليفتكم أميركا، فما هو موقفكم؟”.

وختم شاكرا “الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا على وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وعلى دعم حركات المقاومة في فلسطين”، داعيا “جمهورية مصر الى فتح المعابر ودعم الشعب الفلسطيني”.

وزير الزراعة: نؤكد دعمنا المطلق لأهلنا في فلسطين وغزة المحاصرة

افتتح وزراء الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن ،الأشغال العامة والنقل علي حمية والإقتصاد والتجارة أمين سلام، مركزًا للحجر الصحي الزراعي والحيواني للفحص الغذائي-البيطري لتأمين سلامة الغذاء في عمليات الإستيراد والتصدير للمنتوجات الزراعية والصناعية والحيوانية، وذلك خلال احتفال اقيم على ارض المرفأ الجديد في صيدا ، الذي جاء كخطوة محورية “لتأكيد الدور التجاري لمرفأ صيدا وتعزيزاً للأمن الغذائي”.

شارك في الافتتاح النائبان عبد الرحمن البزري ، ميشال موسى محافظ الجنوب منصور ضو ، النائبة السابقة بهية الحريري ، النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان ، ممثل المدير العام للامن العام بالانابة الياس البيسري العميد هادي ابو شقرا، المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر ، المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر ، رئيسة مرفأ صيدا ميريام سليمان ، قائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الامن الداخلي العميد ماجد الايوبي ، ورؤساء مكتب الأمن العام الاقليمي في الجنوب العميد علي قطيش ورئيس مكتب صيدا للأمن العام الرائد زياد الاسطة ، رئيس مكتب أمن الدولة في صيدا المقدم ايلي وهبي ، رئيسا بلدية صيدا الحالي الدكتور حازم بديع والسابق المهندس محمد السعودي ، ممثلو الاحزاب ، رؤساء المكاتب الإقليمية في الجنوب لوزارات الاشغال علي حب الله ، الزراعة المهندسة سوسن حمزة ، الاقتصاد ميساء حدرج ، رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة لبنان الجنوبي عبد اللطيف الترياقي رئيس نقابة الصيادين نزيه سنبل وفاعليات سياسية واقتصادية.

استهل الوزير الحاج حسن كلمته بتوجيه التحية لمدينة صيدا “للمراكب التي حملت اولى الغيث واولى الطلقات المقاومة للمراكب التي ما ملت الملح والتعب والانتصار”، كما حيا “الشهداء معروف سعد وبلال فحص ورفيق الحريري الذين كانوا كلهم في قافلة حفظ الوطن ، وفلسطين والقدس كرامة الامة وجبين الانبياء ، كما وجه التحية الى غزة واطفالها للشهداء للرجال الشجعان حد المستحيل يقاتلون عدواً ابشع صوره ومن خلفه انهم برابرة وشذاذ افاق” ، وحيا ” صيدا بوابة الجنوب وشاطئ المتوسط الارحب ومرفأ كل القلوب المتعبة ،و بلال فحص عريس الجنوب وزارع الموج بالامل على اعتاب صيدا والصرفند وصور”.

وقال ” عندما نحضر الى صيدا لا نستطيع الا ان نتكلم عن وجدانها ، لقد كنت يافعا عندما استشهد المناضل معروف سعد وكانت الانطلاقة الاولى والشرارة الاولى وبعدها ليس بكثير قدم الشهيد بلال فحص نفسه شهيدا ًوعريسا للجنوب وبعدها وعلى مذبح الوطن سقط الشهيد رفيق الحريري فالسلام لصيدا صانعة هؤلاء الرجال”.

وعاد للحديث عن المناسبة فقال:”نحتفل وإياكم اليوم باطلاق مركز الحجر الصحي التابع لوزارة الزراعة في خطوة اساسية لتفعيل العمل بمرفأ صيدا وتنشيط الحركة الملاحية ايماناً منا بان القطاع الاقتصادي بشقه الزراعي اساسي في نهضة القطاعات وركيزته الاساس عملية الاستيراد والتصدير من موانئنا ومطارنا وحدودنا البرية الني نعتبرها الشريان الاساسي وتوصلنا مع كل العالم القريب منه والبعيد”.

أضاف:” ان مركز الحجر الصحي في مرفأ صيدا يأتي لتسهيل استقبال الشحنات التي تعنى مباشرة بقطاع الامن الغذائي واستدامته شانه شان مرفأي بيروت وطرابلس لتامين العمل والمواكبة الدائمة، شاكرين الوزيرين حمية وسلام على كل جهد والسادة النواب”.

وخاطب النائبة السابقة بهية الحريري قائلاً: ” اتذكر جيداً عندما حدثتني عن فكرة تفعيل المركز وكذلك النائب اسامة سعد والنائب البزري الذين قالوا ” لدينا مرفأ في صيدا لماذا لا تأتي هذه السفن وتفرغ حمولتها كباقي المرافئ هنا. كان خوفنا ان لا نستطيع ايصال هذه الصرخة ، ولكن برعاية مباركة ودعم من دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ودولة رئيس الحكومة الأستاذ نجيب ميقاتي ، وصلن الامور ما وصلت اليه اليوم” .

تابع :”من صيدا بوابة الجنوب نؤكد دعمنا المطلق لاهلنا في فلسطين وغزه المحاصرة هذه المدينة التي تعاني ابشع انواع الوحشية والهمجية على مر التاريخ”.

وجدد تاكيد الوقوف “الى جانب الاخوة الفلسطينيين وهم في قلبنا وضميرنا ونحن اللبنانيين سنقف عند حقوقنا مهما كانت الاثمان وبالتالي نحن اصحاب حق وهذا ما يكفله لنا القانون الدولي وشرعة حقوق الانسان”.

وختم شاكرا جميع الفاعليات ولصيدا واهلها تضحياتهم “والجنوب الذي رفع رؤوسنا عالياً التي ستبقى مرفوعة بإذن الله بهمة وعزيمة جيشنا الباسل والمقاومة البطلة وشعبنا الأبي الذي لم يقدم لهذا الوطن الا كل جميل.”

من صيادي جبل عامل في لبنان الى صيادي غزة في فلسطين : النصر آت لا محالة هذا وعد الله

من جهته وجه اتحاد العاملين في تربية وصيد الأسماك في لبنان رسالة دعم ومؤازرة لاخوانهم صيادي غزة المقاومين جاء فيها : “من لبنان الجهاد والمقاومة الف سلام ، من صيادي جبل عامل ، الى كل حبة رمل على شاطئ غزة ، الى كل مربط في ميناء غزة ، الى عرق الصيادين وسهر المجاهدين ، من اعماق القلوب ندعو لكم بالنصر والغلبة على هذا العدو الظالم والمتغطرس ، اصبروا وصابروا ، واعلموا ان عدوكم يألم كما تألمون ، وإن النصر آت لا محالة ، هذا وعد اللًَه، فانتظروا إنَّا معكم منتظرون”.

المصدر: مواقع