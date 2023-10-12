المقاومون الفلسطينيون يتصدون لقوات العدو في جنين بالضفة  ‫المحتلة ويجبرونها على الانسحاب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 12 2023 - 07:48

المقاومون الفلسطينيون يتصدون لقوات العدو في جنين بالضفة  ‫المحتلة ويجبرونها على الانسحاب

منذ 45 mins 12 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة