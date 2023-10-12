‫الاحتلال الصهيوني يرتكب مجزرة في شارع النزهة في جباليا تؤدي  ‫الى سقوط عشرات الشهداء والجرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2023 - 07:48

‫الاحتلال الصهيوني يرتكب مجزرة في شارع النزهة في جباليا تؤدي  ‫الى سقوط عشرات الشهداء والجرحى

منذ 1 ساعة 12 October، 2023
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