قوات الاحتلال تقتحم مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2023 - 03:14

قوات الاحتلال تقتحم مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا

منذ 26 mins 12 October، 2023
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