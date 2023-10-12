‫ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة منذ عملية “طوفان  ‫الأقصى” إلى 1128 وعدد الإصابات إلى 5339  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2023 - 03:12

‫ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة منذ عملية “طوفان  ‫الأقصى” إلى 1128 وعدد الإصابات إلى 5339 

منذ 30 mins 12 October، 2023
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