قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2023 - 03:12

قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل بالضفة الغربية

منذ 57 mins 12 October، 2023
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