‫مراسل المنار : تجدد الغارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2023 - 01:42

‫مراسل المنار : تجدد الغارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة

منذ 28 mins 12 October، 2023
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