الاحتلال يستهدف منزلاً في منطقة معن شرق خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2023 - 01:40

الاحتلال يستهدف منزلاً في منطقة معن شرق خانيونس

منذ 37 mins 12 October، 2023
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