‫أبو حمزة للصهاينة: لقد جهزنا لكم خارج فلسطين وداخل فلسطين  ‫وما رأيتموه في غلاف غزة سترونه في ساحات أخرى  – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 12 2023 - 01:40

‫أبو حمزة للصهاينة: لقد جهزنا لكم خارج فلسطين وداخل فلسطين  ‫وما رأيتموه في غلاف غزة سترونه في ساحات أخرى 

منذ 1 ساعة 12 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة