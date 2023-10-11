مشاهد من آثار صواريخ غزة على عسقلان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2023 - 14:58
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مشاهد من آثار صواريخ غزة على عسقلان
منذ 6 mins
11 October، 2023
عربي وإقليمي
-
فلسطين
-
كيان العدو
اضرار كبيرة اصابت عسقلان جراء صواريخ المقاومة الفلسطينية. في الفيديو مشاهد لبعض هذه الاضرار.
صواريخ على عسقلان
قصف عسقلان
التعليقات
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