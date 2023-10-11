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October 11 2023 - 14:58

مشاهد من آثار صواريخ غزة على عسقلان

منذ 6 mins 11 October، 2023
عربي وإقليمي - فلسطين - كيان العدو

اضرار كبيرة اصابت عسقلان جراء صواريخ المقاومة الفلسطينية. في الفيديو مشاهد لبعض هذه الاضرار.

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