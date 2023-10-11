بالصور | طائرات الاحتلال تقصف عمارة الدوحة وسط رفح جنوب قطاع غزة والتي تضم البنك الوطني والبريد ومكاتب إعلامية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 11 2023 - 07:22

بالصور | طائرات الاحتلال تقصف عمارة الدوحة وسط رفح جنوب قطاع غزة والتي تضم البنك الوطني والبريد ومكاتب إعلامية

منذ 23 mins 11 October، 2023
تدمير البنك الوطني الاسلامي في رفح
عربي وإقليمي - فلسطين

عمارة الدوحة 1
عمارة الدوحة 2
عمارة الدوحة 4

عمارة الدوحة 3

المصدر: موقع المنار

التعليقات

ذات صلة