طائرات العدو تنفذ غارات عنيفة على قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 14:32

طائرات العدو تنفذ غارات عنيفة على قطاع غزة

منذ 21 mins 10 October، 2023
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