وسائل إعلام العدو: الجيش الإسرائيلي ليس مجهزاً وليس مستعداً لوجستياً لعملية برية في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 06:54

وسائل إعلام العدو: الجيش الإسرائيلي ليس مجهزاً وليس مستعداً لوجستياً لعملية برية في غزة

منذ 1 ساعة 10 October، 2023
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