صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 14:08

صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب

منذ 16 mins 9 October، 2023
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