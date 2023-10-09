بالصورة| ‏خزانات الغاز الإسرائيلية جنوب عسقلان تشتعل بعد وابل صاروخي ثقيل من القسام – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 14:06

بالصورة| ‏خزانات الغاز الإسرائيلية جنوب عسقلان تشتعل بعد وابل صاروخي ثقيل من القسام

منذ 19 mins 9 October، 2023
عربي وإقليمي - فلسطين

‏خزانات الغاز الإسرائيلية جنوب عسقلان تشتعل بعد وابل صاروخي ثقيل من القسام

المصدر: مواقع

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