‫هآرتس: جولة في طرقات مستوطنات غلاف غزة تظهر أن الجيش الاسرائيلي لم يخرج بعد من صدمة الهجوم الفلسطيني  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 12:36

‫هآرتس: جولة في طرقات مستوطنات غلاف غزة تظهر أن الجيش الاسرائيلي لم يخرج بعد من صدمة الهجوم الفلسطيني 

منذ 1 ساعة 9 October، 2023
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